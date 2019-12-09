"Русский царь": Гончаренко раскритиковал мегакортеж Путина

Президент РФ Владимир Путин явился на Нормандский саммит в сопровждении мегакортежа.

Кортеж, на котором президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит оказался больше, чем кортежи Зеленского, Макрона и Меркель вместе взятые. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Видео сопровождения российского президента Гончаренко опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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“Конечно, далеко мы уже ушли от “братьев“. У них все еще ценностью является количество и цена автомобилей“, - отметил нардеп.

Отметим, что Путин приехал на лимузине Aurus, специально разработанном для публичных поездок руководства РФ.

Ранее сообщалось о том, что самолет с Путиным приземлился в Париже. “Нормандские переговоры“ станут первой встречей президентов Украины и РФ.

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