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"Русский царь": Гончаренко раскритиковал мегакортеж Путина

Комментариев: 1
Президент РФ Владимир Путин явился на Нормандский саммит в сопровждении мегакортежа.
"Русский царь": Гончаренко раскритиковал мегакортеж Путина
"Русский царь": Гончаренко раскритиковал мегакортеж Путина
Скриншот

Кортеж, на котором президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит оказался больше, чем кортежи Зеленского, Макрона и Меркель вместе взятые. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Видео  сопровождения российского президента Гончаренко опубликовал на своей странице в фейсбуке. 

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“Конечно, далеко мы уже ушли от “братьев“. У них все еще ценностью является количество и цена автомобилей“, - отметил нардеп. 

Отметим, что Путин приехал на лимузине Aurus, специально разработанном для публичных поездок руководства РФ.

Ранее сообщалось о том, что самолет с Путиным приземлился в Париже. “Нормандские переговоры“ станут первой встречей президентов Украины и РФ.

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Теги: Алексей Гончаренко, Владимир Путин, кортеж, критика
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Комментариев (1)
Doriаn_    09.12.2019, 16:54
Оценка:  +3
Doriаn_
Нифигасе, даже бронированные катафалки в кортеже есть. Неужели труп путена привезли версии -1.0.0. ?
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