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Экс-профессор пытался убить любовницу и скормить ее тело крокодилам

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Профессор, сидящий в тюрьме, предложил другому заключенному за 4 тыс. долларов убить его любовницу, а тело скормить свиньям или крокодилам. Заключенный отказался и сдал заказчика тюремному начальству.
Гэри Бэнгстад за два последних года пять раз попадал в тюрьму
Гэри Бэнгстад за два последних года пять раз попадал в тюрьму
clickorlando.com

Бывший профессор, отбывающий тюремный срок в американском штате Флорида, Гэри Бэнгстад пытался организовать убийство своей любовницы и ее семьи, пишет Click Orlando.

76-летний Бэнгстад попросил другого заключенного стать киллером и убить пять человек – свою бывшую сожительницу и ее сыновей.

Заказчик преступления дал будущему исполнителю схему дома и посулил за выполненную работу четыре тысячи долларов и подержанный автомобиль.

Бэнгстад не только просил убить людей, но и велел их тела скормить крокодилам или свиньям.

Заключенный решил отказаться от столь "заманчивого" предложения работы и рассказал все сотруднику тюрьмы.

Бэнгстаду предъявили обвинения в подстрекательствах к убийству.

Отмечается, что мужчина раньше преподавал в колледже и имел ученую степень, однако из-за своего взрывного характера и агрессивных действий оказался в пенитенциарном учреждении. С октября 2017 года он пять раз попадал в тюрьму за домашнее насилие, побои, нападение на беременную соседку и нарушение условий испытательного срока.

Напомним, что харьковчанин зарезал друга из-за ревности к любовнице.

Также сообщалось, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в $10 тысяч.

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Теги: США, тюрьма, женщина, убийство, заключенный, свиньи, крокодил
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Источник: korrespondent.net

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