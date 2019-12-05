Экс-профессор пытался убить любовницу и скормить ее тело крокодилам
Бывший профессор, отбывающий тюремный срок в американском штате Флорида, Гэри Бэнгстад пытался организовать убийство своей любовницы и ее семьи, пишет Click Orlando.
76-летний Бэнгстад попросил другого заключенного стать киллером и убить пять человек – свою бывшую сожительницу и ее сыновей.
Заказчик преступления дал будущему исполнителю схему дома и посулил за выполненную работу четыре тысячи долларов и подержанный автомобиль.
Бэнгстад не только просил убить людей, но и велел их тела скормить крокодилам или свиньям.
Заключенный решил отказаться от столь "заманчивого" предложения работы и рассказал все сотруднику тюрьмы.
Бэнгстаду предъявили обвинения в подстрекательствах к убийству.
Отмечается, что мужчина раньше преподавал в колледже и имел ученую степень, однако из-за своего взрывного характера и агрессивных действий оказался в пенитенциарном учреждении. С октября 2017 года он пять раз попадал в тюрьму за домашнее насилие, побои, нападение на беременную соседку и нарушение условий испытательного срока.
Напомним, что харьковчанин зарезал друга из-за ревности к любовнице.
Также сообщалось, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в $10 тысяч.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet