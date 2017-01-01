В Афинах взорвали авто директора тюремной больницы

Расследование начала пожарная служба. Но когда стало известно, кому принадлежит автомобиль, то дело передали полиции.

В столице Греции Афинах взорвали автомобиль директора тюремной больницы. Об этом сказала генеральный секретарь антикриминальной политики София Николау, сообщает РИА Новости в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что бомба в машине начальницы психиатрической больницы тюрьмы Коридаллос была взорвана в 2.30 ночи. Авто сгорело. Расследование начала пожарная служба, но когда стало известно, кому принадлежит автомобиль, оно было передано полиции.

"Взрыв бомбы в машине директора психиатрической больницы Коридаллос является преступным деянием, начались все необходимые для расследования процедуры. Я уверена, что полиция и судебные органы успешно расследуют это дело, и вскоре виновные будут арестованы и предстанут перед судом", – заявила Николау.

На афинскую тюрьму Коридаллос неоднократные жаловались правозащитные организации, заключенные говорят об "ужасающих условиях". Новое правительство Греции пообещало снести тюрьму, на ее месте построить парк, а заключенных перевести в новые тюрьмы.

Взрывное устройство из трех газовых канистр сработало за пределами офиса партии Новая демократия.

Ранее в Афинах произошел взрыв самодельной бомбы возле офиса правящей партии Новая демократия. Взрывное устройство было сделано из трех газовых канистр.

Возле посольства РФ в Афинах прогремел взрыв

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet