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Медведев назвал решение ВАДА "антироссийской истерией"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал запрет России участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах "продолжением антироссийской истерии".
Медведев прокомментировал скандальное решение
Медведев прокомментировал скандальное решение
Вики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение ВАДА должно быть обжаловано российскими спортивными организациями, сообщают российские СМИ.

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“То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права участвовать в крупных спортивных мероприятиях ближайшие четыре года.

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Теги: РФ, Вада, запрет, чемпионаты, Олипиада, Медведев
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