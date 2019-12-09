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Зеленский проигнорировал российских пропагандистов

Комментариев: 6
Президент Украины отказался отвечать на вопросы представителей российских СМИ.
Скабеева рассказала об инциденте
Скабеева рассказала об инциденте
Скриншот

На входе в Елисейский дворец, в сторону Зеленского крикнули по-русски - приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон. Президент Украины ничего не ответил, не обратив на провокацию внимания. Об этом в своем телеграм-канале написала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на саммит лидеров Нормандской четверки. Лидеры Украины, Франции, Германии и России проведут закрытую встречу, после чего ожидается совместная пресс-конференция.

Телеграм Ольги Скабеевой

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, российские журналисты
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Комментариев (9)
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xapi3mat    09.12.2019, 18:35
Оценка:  +1
xapi3mat
Вообще то правильно писать - прoпaган..донов!
kvinta36    09.12.2019, 18:52
Оценка:  +1
kvinta36
Со сливными бачками!
Клаустро    09.12.2019, 17:58
Оценка:  -10
Клаустро
Наглый пустоголовый штыбзик)) Напольён))Умные люди умеют одним словом или взглядом другого присадить))
Lyonya-Space    09.12.2019, 18:20
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Какая точная характеристика ботоксного!... Снимаю шляпу!
xapi3mat    09.12.2019, 18:36
Оценка:  +2
xapi3mat
четко!
Антибес    09.12.2019, 17:46
Оценка:  -14
Антибес
Гражданин КоЗЕленский имеет все шансы приехать в Москву не 9 мая следующего года,а под конец этого года.В качестве главного клоуна"Вечернего квартала".Если не загасит проплаченый биомусор с пылающими пуканами,который сейчас кучкуется в Киеве вторый сутки подряд.)))))
Woodbrother    09.12.2019, 18:07
Оценка:  +9
Woodbrother
На москву ездят только по нужде большой и малой. Нормальные люди обходят ваш караван-сарай десятой дорогой.
Антибес    09.12.2019, 18:52
Оценка:  0
Антибес
Старушка Виолетта,но ты ведь в Маскву ездишь чтобы это сделать на Красной площади,не снимая портков,как это делают все наши"свидопатриоты" ,не так ли?)))))
ВосставшийИзБана    09.12.2019, 17:36
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Этот трюк они уже проделывали.
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