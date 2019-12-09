Зеленский проигнорировал российских пропагандистов

Президент Украины отказался отвечать на вопросы представителей российских СМИ.

На входе в Елисейский дворец, в сторону Зеленского крикнули по-русски - приедет ли он в Москву на 9 мая, как Макрон. Президент Украины ничего не ответил, не обратив на провокацию внимания. Об этом в своем телеграм-канале написала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на саммит лидеров Нормандской четверки. Лидеры Украины, Франции, Германии и России проведут закрытую встречу, после чего ожидается совместная пресс-конференция.

Телеграм Ольги Скабеевой

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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