Завершилась встреча Зеленского с Макроном, началась с Меркель

Завершена первая из двухсторонних встреч сегодняшнего Нормандского саммита. Президент Украины обговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сценарий и формат переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Сразу же после переговоров с Макроном, Зеленский начал двухсторонние переговоры с Ангелой Меркель.

После окончания всех переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров Нормандской четверки.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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