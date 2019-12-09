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Завершилась встреча Зеленского с Макроном, началась с Меркель

Комментариев: 1
В Париже Владимир Зеленский завершил двухстороннюю встречу с президентом Франции Макроном и начал переговоры канцлером Германии Ангелой Меркель.
Зеленский и Макрон
Зеленский и Макрон
Офис президента Украины
Завершена первая из двухсторонних встреч сегодняшнего Нормандского саммита. Президент Украины обговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сценарий и формат переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Сразу же после переговоров с Макроном, Зеленский начал двухсторонние переговоры с Ангелой Меркель.

После окончания всех переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров Нормандской четверки.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Макрон
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Комментариев (1)
Антибес    09.12.2019, 18:01
Оценка:  0
Антибес
ЗЕ отсосал дяде,теперь можно и тёте полизать...)))))
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