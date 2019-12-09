Завершилась встреча Зеленского с Макроном, началась с Меркель
В Париже Владимир Зеленский завершил двухстороннюю встречу с президентом Франции Макроном и начал переговоры канцлером Германии Ангелой Меркель.
Завершена первая из двухсторонних встреч сегодняшнего Нормандского саммита. Президент Украины обговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном сценарий и формат переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Читай также: Началась встреча Зеленского и Макрона
Сразу же после переговоров с Макроном, Зеленский начал двухсторонние переговоры с Ангелой Меркель.
После окончания всех переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров Нормандской четверки.
Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.