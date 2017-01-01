В США начали рассматривать официальные статьи обвинения Трампа

Президент США свою присягу и Конституцию, оказав давление на украинское правительство, заявил председатель судебного комитета Джерри Надлера.

В Конгрессе США представили судебного комитета Палаты представителей начали рассматривать официальные статьи обвинения по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По словам председателя судебного комитета Джерри Надлера, Трамп нарушил свою присягу и Конституцию, оказав давление на украинское правительство с целью возобновления расследования в Украине дела против его политического конкурента Джо Байдена.

"Множество свидетелей, включая уважаемых дипломатов, специалистов по национальной безопасности, и ветеранов войны, все свидетельствовали об одном и том же основном факте. Президент Трамп отказал в помощи и встрече, чтобы оказать давление на иностранное правительство, требуя оказать ему услугу. Президент Трамп поставил себя выше страны", - сообщил Надлер.

Также он отметил, что Трамп отказался принять участие в слушаниях, однако президент предпочел не участвовать в них.

"Мы пригласили президента принять участие в этом слушании, допросить свидетелей и представить доказательства, которые могут объяснить обвинения, выдвинутые против него. Президент Трамп предпочел не появляться", - сказал Надлер.

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.

В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства , чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете Конгресса выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet