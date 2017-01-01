США вводят масштабные санкции за коррупцию

Под санкции попали 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки.

Минфин США объявил в понедельник, 9 декабря, о введении в рамках так называемого акта Магнитского санкций в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за причастность к коррупции.

В числе подпавших под санкции оказался мэр Вентспилса Айварс Лембергс.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

На прошлой неделе Минфин США объявил о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний. Санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

В МИД РФ пообещали ответить на ограничительные меры Вашингтона.

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