ЕС создает аналог акта Магнитского

Страны-участницы ЕС единогласно поддержали инициативу создания санкционного режима, предусматривающего ограничения для виновных в нарушении прав человека.

Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, не выступают ли некоторые страны против такого режима, Боррель ответил: "Если бы какая-то страна возражала, то мы бы не решили запустить процесс. Это решение требует единогласия, у нас есть прочный консенсус".

Боррель подчеркнул, что у Евросоюза уже есть подобные санкционные режимы, например, в отношении лиц, которые несут ответственность за применение или распространение химического оружия. "Наличие такого же инструмента позволит нам реагировать на серьезные нарушения в области прав человека", - добавил он.

Акт О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшегося в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet