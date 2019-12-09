Путин и Зеленский обменялись рукопожатием - Песков

Президент Владимир Зеленский обменялся рукопожатием с главой Кремля Владимиром Путиным перед началом переговоров в “нормандском формате“. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

На публике перед фото- и телеоператорами между главами двух государств никаких физических контактов не было. Однако на вопрос журналиста о том, было ли рукопожатие между Зеленским и Путиным, Песков ответил утвердительно.

Да. До начала встречи, - заявил он.

Это первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону.

Переговоры лидеров “нормандской четверки“ (Россия, Франция, ФРГ, Украина) проходят в Елисейском дворце в Париже.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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