Путин и Зеленский обменялись рукопожатием - Песков
Это первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону. О рукопожатии сообщил пресс-секретарь лидера РФ.
Читай также: Нормандский саммит: На каких автомобилях прибыли лидеры странПрезидент Владимир Зеленский обменялся рукопожатием с главой Кремля Владимиром Путиным перед началом переговоров в “нормандском формате“. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
На публике перед фото- и телеоператорами между главами двух государств никаких физических контактов не было. Однако на вопрос журналиста о том, было ли рукопожатие между Зеленским и Путиным, Песков ответил утвердительно.
Да. До начала встречи, - заявил он.
Читай также: Зеленский проигнорировал российских пропагандистовЭто первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону.
Переговоры лидеров “нормандской четверки“ (Россия, Франция, ФРГ, Украина) проходят в Елисейском дворце в Париже.
Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.
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