Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин и Зеленский обменялись рукопожатием - Песков

Комментариев: 4
Это первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону. О рукопожатии сообщил пресс-секретарь лидера РФ.
Встреча лидеров нормандской четверки в Париже
Встреча лидеров нормандской четверки в Париже
ЕРА

Читай также: Нормандский саммит: На каких автомобилях прибыли лидеры стран

Президент Владимир Зеленский обменялся рукопожатием с главой Кремля Владимиром Путиным перед началом переговоров в “нормандском формате“. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
 
На публике перед фото- и телеоператорами между главами двух государств никаких физических контактов не было. Однако на вопрос журналиста о том, было ли рукопожатие между Зеленским и Путиным, Песков ответил утвердительно.
 
Да. До начала встречи, - заявил он.
 

Читай также: Зеленский проигнорировал российских пропагандистов

Это первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону.
 
Переговоры лидеров “нормандской четверки“ (Россия, Франция, ФРГ, Украина) проходят в Елисейском дворце в Париже.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Париж, встреча, Владимир Путин, Владимир Зеленский, нормандская четверка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Міні_Ми    09.12.2019, 19:49
Оценка:  +2
Міні_Ми
дерти в сраку консервативних путiнських собак!
Progenitor_K    09.12.2019, 19:53
Оценка:  +1
Progenitor_K
100%
CrespoxUA    09.12.2019, 19:45
Оценка:  -2
CrespoxUA
Зе один из немногих на кого Пу смотрит сверху вниз.Меньше Зе только бандера.Но он давно слетел с копыт.
Coюзник    09.12.2019, 20:05
Оценка:  -1
Coюзник
Очень удачный пример ... Бандеры давно нет в живых, а россияне до сих пор сцут гарячим кипятком только при упоминании этого великого человека
Letohradek    09.12.2019, 19:32
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, что же квартальный баран увидел в глазах Путена?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь