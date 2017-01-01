В Африке пересох водопад Виктория

Вместо потоков воды и зеленых красот глазам туристов предстает выжженная солнцем местность и голые скалы.

Крупнейший в мире водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, существенно обмелел, сообщает CGTN.

Отмечается, что из-за сильнейшей засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня.

Сейчас приезжающим туристам только и остается, что вместо зеленых красот фотографировать каменные скалы с выжженной солнцем травой.

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Ранее сообщалось, что в Зимбабве из-за голода и сильной засухи погибли 55 слонов.

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