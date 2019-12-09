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Путин Зеленскому: "Сейчас все выйдут и поговорим"

Комментариев: 5
Путин не позволил Зеленскому начать обсуждение в присутствии прессы.
Путин Зеленскому: "Сейчас все выйдут и поговорим"
Путин Зеленскому: "Сейчас все выйдут и поговорим"
wikipedia.org

Читай также: Началась встреча в “нормандском формате“ в Париже

На нормандской встрече в Париже президент России Владимир Путин жестом остановил украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На опубликованном видео плохо различимы слова, но видно, что Зеленский, по всей видимости, попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако Путин поднял руку и что-то сказал. Опубликовавший фрагмент журналист подписал видео:

“Сейчас все выйдут и поговорим“

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Нормандская встреча с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции длится уже более часа. Она началась в 18:20 по киевскому времени. На данный момент переговоры идут в закрытом формате без представителей средств массовой информации.

Напомним, Путин и Зеленский обменялись рукопожатием. Это первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону.

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Теги: нормандская четверка, нормандская встреча, нормандский формат, Путин, Зеленский
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Комментариев (5)
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Graddfeydd    09.12.2019, 20:07
Оценка:  -1
Graddfeydd
Что-то я волнуюсь за Зелечку - Пу большой спец по мальчикам...
zheka-yakob    09.12.2019, 20:09
Оценка:  +1
zheka-yakob
Зеленский не лох, ему 42 года))))
Міні_Ми    09.12.2019, 20:01
Оценка:  0
Міні_Ми
путiн йобана чурка
zheka-yakob    09.12.2019, 19:59
Оценка:  -3
zheka-yakob
Интересно, на данный момент, Зеленский сосёт уже у Макрона или ещё у Путина)))
Міні_Ми    09.12.2019, 19:56
Оценка:  0
Міні_Ми
йобанi москвабадцi
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