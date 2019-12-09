Путин не позволил Зеленскому начать обсуждение в присутствии прессы.

Путин Зеленскому: "Сейчас все выйдут и поговорим" wikipedia.org

Читай также: Началась встреча в “нормандском формате“ в Париже

На нормандской встрече в Париже президент России Владимир Путин жестом остановил украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На опубликованном видео плохо различимы слова, но видно, что Зеленский, по всей видимости, попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако Путин поднял руку и что-то сказал. Опубликовавший фрагмент журналист подписал видео:

“Сейчас все выйдут и поговорим“

«Сейчас все выйдут и поговорим»: Путин жестом остановил Зеленского pic.twitter.com/llA2dn9A2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Читай также: Нормандский саммит: На каких автомобилях прибыли лидеры стран

Нормандская встреча с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции длится уже более часа. Она началась в 18:20 по киевскому времени. На данный момент переговоры идут в закрытом формате без представителей средств массовой информации.

Напомним, Путин и Зеленский обменялись рукопожатием. Это первая личная встреча лидеров двух стран, до этого они несколько раз общались по телефону.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.