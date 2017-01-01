В США опубликовали ранее секретные документы об операции в Афганистане

Из обнародованных документов вытекает, что власти долгое время скрывали от общественности правду о неудачах военной кампании.

Газета The Washington Post в понедельник, 9 декабря, опубликовала ранее засекреченные документы о военной операции США в Афганистане. Из них следует, что Белый дом скрывал правду от американской общественности о реальном положении дел в ходе боевых действий в этой стране.

Публикация основана на данных офиса генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана Джона Сопко, которому было поручено изучить причины неудач самого длительного вооруженного конфликта в американской истории.

"Среди этих документов - более двух тысяч записей интервью с теми, кто непосредственно участвовал в войне и принимал решения", - пишет газета. Она добилась доступа к ним в соответствии с законом о свободе информации после трехлетнего судебного разбирательства.

"В течение 18 лет военных действий в Афганистане высокопоставленные чиновники США делали заведомо ложные заявления и скрывали очевидный факт невозможности выиграть эту войну", - подчеркивает издание.

Также сообщается, что американское военное командование в Кабуле и Белый дом часто искажали статистические данные для того, чтобы у общества сложилось впечатление, что США одерживают верх в войне.

В частности, приводятся высказывания генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна, возглавлявшего разведку в Командовании специальных операций США и принимавшего участие в военных действиях в Афганистане и Ираке.

"От послов мы слышим, что США великолепно выполняют поставленные задачи. В самом деле? Раз так, то почему возникает ощущение, что мы проигрываем?" - заметил он.

Кроме того, газета цитирует бывшего спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Джеймса Доббинса, заявившего, что американские власти "не вторгаются в бедные страны, чтобы сделать их богаче". "Мы также не вторгаемся в авторитарные страны, чтобы сделать их демократичными. Мы вторгаемся в охваченные насилием страны, чтобы установить там мир, и мы явно потерпели неудачу в Афганистане", - сказал дипломат.

Газета также привела сделанные профессором политологии Университета Брауна (штат Род-Айленд) Нетой Кроуфорд оценки, согласно которым с 2001 года Пентагон, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию затратили около $950 млрд на военную операцию в Афганистане и гражданские проекты в этой стране. Однако эффективность использования этих средств оказалась невелика "из-за больших масштабов коррупции в Афганистане", указало издание.

Военная операция началась в октябре 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность американской контингента в Афганистане вместе с союзниками превышала 150 тысяч военнослужащих. Основные боевые силы США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году, сейчас в этой стране все еще находятся около 14 тысяч американских солдат и офицеров. В октябре СМИ сообщали, что США готовят полный вывод войск из Афганистана.

В ходе операции погибли более 2,3 тысяч военнослужащих США, еще 20,5 тысяч получили ранения.

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