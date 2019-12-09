Нидерланды снизили уровень террористической угрозы впервые за шесть лет

Самый высокий уровень террористической угрозы был только в первые часы после нападения террориста в трамвае в Утрехте.

Нидерландское национальное антитеррористическое агентство (NCTV) снизило уровень угрозы теракта в стране впервые с 2013 года, о чем сообщил телеканал НОС, пишет в понедельник, 9 декабря, ЕП.

"Мы по-прежнему наблюдаем нападения джихадистов на Западе. Но ситуация несравнима с периодом 2015-2017 годов, когда мы наблюдали десятки атак в Европе ежегодно", - заявили в агентстве.

NCTV снизил уровень угрозы с четвертого уровня до третьего по пятибалльной шкале.

Теперь вероятность теракта перестала быть "реальной", и изменилась на "возможную".

Самый высокий уровень террористической угрозы в Нидерландах был только в первые часы после нападения террориста в трамвае в Утрехте в марте.

Напомним, из Турции депортировали 59 человек , которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли. В США и страны ЕС отправили 26 из них , 33 - в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время.

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