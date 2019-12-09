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Нидерланды снизили уровень террористической угрозы впервые за шесть лет

Комментариев: 1
Самый высокий уровень террористической угрозы был только в первые часы после нападения террориста в трамвае в Утрехте.
Боевик ИГ
Боевик ИГ
 
Нидерландское национальное антитеррористическое агентство (NCTV) снизило уровень угрозы теракта в стране впервые с 2013 года, о чем сообщил телеканал НОС, пишет в понедельник, 9 декабря, ЕП.
 
"Мы по-прежнему наблюдаем нападения джихадистов на Западе. Но ситуация несравнима с периодом 2015-2017 годов, когда мы наблюдали десятки атак в Европе ежегодно", - заявили в агентстве.
 
NCTV снизил уровень угрозы с четвертого уровня до третьего по пятибалльной шкале.
 
Теперь вероятность теракта перестала быть "реальной", и изменилась на "возможную".
 
Самый высокий уровень террористической угрозы в Нидерландах был только в первые часы после нападения террориста в трамвае в Утрехте в марте.
 
Напомним, из Турции депортировали 59 человек, которых признали террористами, сообщил заместитель министр внутренних дел страны Исмаил Чатакли. В США и страны ЕС отправили 26 из них , 33 - в другие страны, еще 12 будут депортированы в ближайшее время.
 
Ранее трех сторонников ИГИЛ, готовивших теракт, арестовали в Австралии.

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Теги: теракт, Терроризм, угроза, Нидерланды
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Міні_Ми    09.12.2019, 20:00
Оценка:  +1
Міні_Ми
дуже прикро, бо путiнськи чурки активувалися
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