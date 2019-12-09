Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма и Донбасса
На переговорах в Париже Украину "морально поддержало" мировое сообщество.
Читай также: Жириновский снова пригрозил Украине
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко.
Резолюции в частности содержит следующие пункты:
- требование к РФ вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины;
- призыв к РФ вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое из трех кораблей ВМС Украины “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“;
- положительную оценку освобождения 24 украинских моряков и акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения в Украину всех незаконно задержанных в РФ граждан;
Читай также: В Севастополе разгромили центр для детей с инвалидностьюосуждение проведения РФ военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий;
- упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове;
- фиксацию факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе;
- рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов во временно оккупированный Крым без согласования с Украиной.
Резолюцию поддержали 63 страны, 19 были “против“.
Напомним, в Париже началась встреча нормандской четверки. Лидеры Украины, России, Германии и Франции пытаются найти решение конфликта на Донбассе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Смешно))))))))) ))))))))