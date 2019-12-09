Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма и Донбасса

Комментариев: 2
На переговорах в Париже Украину "морально поддержало" мировое сообщество.
Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма и Донбасса
Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма и Донбасса
Oleg Nikolenko / Фейсбук

Читай также: Жириновский снова пригрозил Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Резолюции в частности содержит следующие пункты:

  • требование к РФ вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины;
  • призыв к РФ вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое из трех кораблей ВМС Украины “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“;
  • положительную оценку освобождения 24 украинских моряков и акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения в Украину всех незаконно задержанных в РФ граждан;

  • Читай также: В Севастополе разгромили центр для детей с инвалидностью

    осуждение проведения РФ военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий;
  • упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове;
  • фиксацию факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе;
  • рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов во временно оккупированный Крым без согласования с Украиной.

Резолюцию поддержали 63 страны, 19 были “против“.

Напомним, в Париже началась встреча нормандской четверки. Лидеры Украины, России, Германии и Франции пытаются найти решение конфликта на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Генассамблея ООН, Крым, Донбасс, Россия, Азовское море, Черное море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    09.12.2019, 20:17
Оценка:  0
Антибес
Спасибо,посмеялся.За Крым спасибо Турчинову и Ко сказать надо.Донбасс же свободен от армии РФ,там лишь армия ЛДНР есть.
zheka-yakob    09.12.2019, 20:12
Оценка:  +1
zheka-yakob
"...Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко."

Смешно))))))))) ))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь