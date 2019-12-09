На переговорах в Париже Украину "морально поддержало" мировое сообщество.

Генассамблея ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма и Донбасса Oleg Nikolenko / Фейсбук

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Резолюции в частности содержит следующие пункты:

требование к РФ вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины;

призыв к РФ вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое из трех кораблей ВМС Украины “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“;

положительную оценку освобождения 24 украинских моряков и акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения в Украину всех незаконно задержанных в РФ граждан;

Читай также: В Севастополе разгромили центр для детей с инвалидностью осуждение проведения РФ военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий;

осуждение проведения РФ военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий; упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове;

фиксацию факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе;

рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов во временно оккупированный Крым без согласования с Украиной.

Резолюцию поддержали 63 страны, 19 были “против“.

Напомним, в Париже началась встреча нормандской четверки. Лидеры Украины, России, Германии и Франции пытаются найти решение конфликта на Донбассе.

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