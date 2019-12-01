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У Зеленского рассказали о ходе встречи в Париже

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Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и сообщат то, к чему они договорились.
Встреча в Париже
Встреча в Париже
Reuters
 
Переговоры в нормандской формате будут продолжаться еще несколько часов, о чем сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет в понедельник, 9 декабря, УП.
 
 
"(Нормандская четверка лидеров - ред.) Проходится по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан. Я думаю, что это еще несколько часов будет длиться. Я не могу сказать о чем конкретно говорят, потому что это закрытые переговоры в нормандской формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и сообщат то, к чему они договорились", - сообщил замглавы ОП.
 
От Украины на встрече присутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, советник президента Руслан Демченко и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
 
Тимошенко охарактеризовал атмосферу как "рабочую".
 
Напомним, на нормандской встрече в Париже президент РФ Владимир Путин остановил украинского президента Владимира Зеленского. Это произошло когда Зеленский попытался сразу в присутствии медиа поднять какой-то вопрос, однако президент Франции Эммануэль Макрон жестом показал ему на журналистов, а Путин поднял руку и сказал, что обсуждения начнутся, когда все выйдут.
 
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Теги: Путин, переговоры, Париж, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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