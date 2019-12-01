У Зеленского рассказали о ходе встречи в Париже

Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и сообщат то, к чему они договорились.

Переговоры в нормандской формате будут продолжаться еще несколько часов, о чем сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет в понедельник, 9 декабря, УП.

"(Нормандская четверка лидеров - ред.) Проходится по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан. Я думаю, что это еще несколько часов будет длиться. Я не могу сказать о чем конкретно говорят, потому что это закрытые переговоры в нормандской формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и сообщат то, к чему они договорились", - сообщил замглавы ОП.