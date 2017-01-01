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Запуск Северного потока-2 переносится

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Проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров.
Строительство Северного потока-2
Строительство Северного потока-2
eugal.de
 
Компания-оператор газопровода Северный поток-2 признала, что на его сооружение понадобится больше времени, чем заявлялось ранее, пишет в понедельник, 9 декабря, DW.
 
"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании.
 
Однак точную дату завершения строительства трубопровода так и не назвали. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.
 
На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию этим газопроводом ежегодно будет транспортироваться из России в Германию 55 млрд кубометров газа.
 
Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу Северный поток-1, введенным в эксплуатацию ранее.
 
Как сообщалось, сенат США включил санкции против Северного потока-2 в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.
 
Ранее немецкие СМИ сообщили, что США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода Северный поток-2. В итоге реализация проекта может оказаться под угрозой.

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Теги: Германия, Северный поток, санкции, газопровод, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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