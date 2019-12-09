О чем договорились Зеленский и Путин: Пресс-конференция

Президенты Украины и РФ обсудили ряд политических и экономических вопросов.

В понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров “нормандской четверки“ - президентов Украины, РФ, Франции и Германии.. О чем договорились лидеры стран, в частности, Владимир Зеленский и Владимир Путин - читайте далее от bigmir.net.