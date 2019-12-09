О чем договорились Зеленский и Путин: Пресс-конференция
В понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров “нормандской четверки“ - президентов Украины, РФ, Франции и Германии.. О чем договорились лидеры стран, в частности, Владимир Зеленский и Владимир Путин - читайте далее от bigmir.net.
В зале, который отгородили от глаз журналистов ширмой, проходит ужин делегаций и лидеров, продолжающих переговоры за обеденным столом. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов
По информации собственных источников Украинской Правды, Путин и Зеленский не нашли компромисс по границе. Зеленский настаивает - сначала контроль над границей, потом выборы. Путин против
Глава Нафтогаза Юрий Витренко назвал переговоры конструктивными. По его словам договоренности пока не достигнуты, однако переговоры будут продолжаться
Министр украинского МВД Арсен Аваков оценил переговоры с РФ положительно
Российское издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники сообщает, что Украина и РФ достигли компромисс по транзиту газа
Детали не разглашаются
Путина спросили, доволен ли он результатами встречи. На что президент РФ ответил по английски
Президенты Украины и РФ ушли на ужин
Зеленский и Путин 15 минут общались один на один. Об этом сообщают российские СМИ
"Хорошо, по-деловому": Путин прокомментировал встречу с Зеленским
Видео Дмитрия Смирнова - twitter.com/dimsmirnov175
Охрана просит отойти журналистов от стола, где должны сидеть лидеры стран
Итоговая пресс-конференция должна была состояться ровно в 22:00 по киевскому времени. Время начала пока не уточняют
Закончилась двухсторонняя встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вместо запланированных 45 минут переговоры продолжались почти полтора часа
Сейчас должны начаться новые переговоры с участием двух президентов, а также Меркель и Макрона
Журналистов позвали в зал, где пройдет брифинг. Сидеть лидеры стран будут слева направо - Зеленский, Меркель, Макрон, Путин
Каким боком тут вообще какие-то США, осел???
А оккупированные россией районы Донбасса сами по себе не имеют права голоса вообще, как и не командуют российскими армейскими корпусами на Донбассе ...
Скачи дальше, убогое лицемерко оккупантов ...