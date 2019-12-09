Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

О чем договорились Зеленский и Путин: Пресс-конференция

Комментариев: 5
Президенты Украины и РФ обсудили ряд политических и экономических вопросов.
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин
twitter.com/dimsmirnov175

В понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров “нормандской четверки“ - президентов Украины, РФ, Франции и Германии.. О чем договорились лидеры стран, в частности, Владимир Зеленский и Владимир Путин - читайте далее от bigmir.net.

23:08

В зале, который отгородили от глаз журналистов ширмой, проходит ужин делегаций и лидеров, продолжающих переговоры за обеденным столом. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов

twitter.com/dimsmirnov175

23:04

По информации собственных источников Украинской Правды, Путин и Зеленский не нашли компромисс по границе. Зеленский настаивает - сначала контроль над границей, потом выборы. Путин против

23:01

Глава Нафтогаза Юрий Витренко назвал переговоры конструктивными. По его словам договоренности пока не достигнуты, однако переговоры будут продолжаться

22:52

Министр украинского МВД Арсен Аваков оценил переговоры с РФ положительно

"Зрады нет": Аваков прокомментировал переговоры
0:00 / 00:31

22:40

Российское издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники сообщает, что Украина и РФ достигли компромисс по транзиту газа

Детали не разглашаются

22:37

Путина спросили, доволен ли он результатами встречи. На что президент РФ ответил по английски

Путин после переговоров с Зеленским заговорил на английс...
0:00 / 00:07

22:23

Президенты Украины и РФ ушли на ужин

22:18

Зеленский и Путин 15 минут общались один на один. Об этом сообщают российские СМИ

22:10

"Хорошо, по-деловому": Путин прокомментировал встречу с Зеленским

"Хорошо, по-деловому": Путин прокомментировал встречу с ...
0:00 / 00:07

Видео Дмитрия Смирнова - twitter.com/dimsmirnov175

22:08

Охрана просит отойти журналистов от стола, где должны сидеть лидеры стран

22:07

Итоговая пресс-конференция должна была состояться ровно в 22:00 по киевскому времени. Время начала пока не уточняют

22:03

Закончилась двухсторонняя встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вместо запланированных 45 минут переговоры продолжались почти полтора часа

Сейчас должны начаться новые переговоры с участием двух президентов, а также Меркель и Макрона

21:30

Журналистов позвали в зал, где пройдет брифинг. Сидеть лидеры стран будут слева направо - Зеленский, Меркель, Макрон, Путин

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, ангела меркель, эмануель макрон, пресс-конференция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Міні_Ми    09.12.2019, 22:28
Оценка:  -3
Міні_Ми
про що можна домовлятися з йобаною москвабадською чуркою? путiн сосе
УПеРХ    09.12.2019, 22:24
Оценка:  -4
УПеРХ
Вангую, ничем не договорились. С таким же успехом ДНР могли договариваться с США. Пропущено связующие звено.
WTF2wtf    09.12.2019, 22:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот российских оккупантов обязан быть упоротым дебилом?
Каким боком тут вообще какие-то США, осел???
А оккупированные россией районы Донбасса сами по себе не имеют права голоса вообще, как и не командуют российскими армейскими корпусами на Донбассе ...
nahрosIаn    09.12.2019, 22:38
Оценка:  -2
nahрosIаn
Судя по твоей безграмотности, мозгов у тебя никогда не было, а учитывая твой возраст - уже никогда не будет. Можно сделать вывод, либо ты тупое зомбированное убожество, либо петушковый бот.
WTF2wtf    09.12.2019, 22:40
Оценка:  +2
WTF2wtf
Это потому что "танки из шахт", бот?
Скачи дальше, убогое лицемерко оккупантов ...
WTF2wtf    09.12.2019, 22:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
Или на россии это закрытая для массовки тема, убогие?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь