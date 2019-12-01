Переговоры Путина и Зеленского завершились

О завершении встречи лидеров стран сообщила французская сторона. Переговоры Путина и Зеленского тет-а-тет длились менее получаса.

В Елисейском дворце в Париже завершилась двусторонняя встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет в понедельник, 9 декабря, УП

Встреча лидеров стран длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители Нафтогаза (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались менее получаса.

Результаты переговоров пока не сообщаются.

Накануне сообщалось, что встреча лидеров нормандской четверки на котрой обсуждалось урегулирование на Донбассе завершилась в Париже . Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 17.20 и продолжались более двух часов.

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