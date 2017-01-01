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Исторический момент: Переговоры Зеленского и Путина в фото

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Сегодня впервые Зеленский и Путин встретились. Ранее они разговаривали только по телефону.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин
Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

В понедельник, 9 декабря, состоялись переговоры “нормандской четверки“: президентов Украины, РФ, Франции и Германии. Встреча состоялась в Париже в Елисейском дворце. 

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Главной интригой переговоров была предстоящая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Ранее они общались только по телефону.

Сообщается, что переговоры президента Украины с главой РФ продолжались вместо запланированных 45 минут почти полтора часа. Оба лидера остались довольными итогами встречи и отправились на ужин. Ожидается итоговая пресс-конференция. 

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, встреча, фото
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