Лидеры "нормандской четверки" начали брифинг: Прямая трансляция

Пресс-конференция должна была состояться еще в 22:00, однако ее до сих пор не провели.

В понедельник, 9 декабря, в Париже были проведены “нормандские переговоры“, в которых приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмануэль Макрон.

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По информации СМИ, Зеленский и Путин достигли договоренностей в вопросе обмена военнопленными “всех на всех“, а также разведения войск на трех новых участках. По газу и выборах на Донбассе компромисс не найден.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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