Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Макрон: Договорились за 4 месяца провести подготовку к местным выборам

Комментариев: 0
Президент Франции подчеркнул, что переговоры являются прогрессом.
Макрон: Договорились за 4 месяца провести подготовку к местным выборам
Скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон начал брифинг в Елийсейском дворце в Париже. Он заявил, что все участники “нормандского формата“ стремятся “установить справедливый и стойкий мир“. 

 

В свою очередь Англеа Меркель заявила, что повторная встреча состоится через 4 месяца

Макрон заявил о том, что конфликт на оккупированном Донбассе является "открытой раной на европейском континенте"

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь