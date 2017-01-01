Макрон: Договорились за 4 месяца провести подготовку к местным выборам

Президент Франции подчеркнул, что переговоры являются прогрессом.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал брифинг в Елийсейском дворце в Париже. Он заявил, что все участники “нормандского формата“ стремятся “установить справедливый и стойкий мир“.

В свою очередь Англеа Меркель заявила, что повторная встреча состоится через 4 месяца

Макрон заявил о том, что конфликт на оккупированном Донбассе является "открытой раной на европейском континенте"