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Зеленский назвал "красные линии" на нормандских переговорах

Комментариев: 2
По словам Зеленского, федерацизация Украина невозможна.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назвал “красные линии“, которые никогда не переступят украинские чиновники. Об этом он заявил по итогам “нормандских переговоров“ в Елисейском дворце в Париже.

Зеленский подчеркнул, что в Украине невозможна федерализация. Глава Украины отметил -  компромиссы недопустимы через уступки территориями. 

Украина независимое государство. Никто не может влиять на вектор развития страны - заявил Зеленский

  • Также президент Украины озвучил итоги “нормандских переговоров“
  1. Стабилизация безопасности на Донбассе, полное прекращение огня.
  2. Разработка плана по разминированию территорий.
  3. Обмен пленными до 31 декабря 2019 года по принципу “всех на всех“. Публикация списков всех удерживаемых лиц.
  4. Дополнительные зоны разведения. 
  5. СММ ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7.
  6. Полный контроль Украины над границей. Вернутся к вопросу через 4 месяца.
  7. Вывод войск в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
  8. Правовые аспекты местное самоуправления в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Владимир Зеленский, нормандские переговоры
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Комментариев (2)
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Міні_Ми    10.12.2019, 02:11
Оценка:  +1
Міні_Ми
які лінії, ябать у рот свиней монголотатарскіх !!!
navigator2    10.12.2019, 01:30
Оценка:  +2
navigator2
так що виходить, х...йлу мир не потрібен як і очікувалося?
ок будем далі п---діть впопучленців, відпсників, заблукавших і прочу шваль.....
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