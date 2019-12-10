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Путин: А у нас на кухне газ, а у вас?

Комментариев: 3
Президент РФ напомнил детских стих.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин прочитал детский стих во время брифинга по итогам “нормандских переговоров“ в Елисейском дворце в Париже. Таким образом Путин ответил на вопрос украинской журналистки о достигнутых договоренностях по транзиту газа.

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“Помните известный детский стишок? А у нас в квартире газ, а у вас? И вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе“ - заявил Путин.

Газ может быть дешевле на 25%, чем сейчас платит конечный потребитель - подчеркнул Путин

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал “красные линии“ на нормандских переговорах.

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Теги: путин, газ, нормандские переговоры
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Комментариев (3)
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Міні_Ми    10.12.2019, 01:57
Оценка:  +4
Міні_Ми
кремлiвський монголотатарин сосе залупу
Міні_Ми    10.12.2019, 01:52
Оценка:  +4
Міні_Ми
путiн йобана в рот чурка !
Міні_Ми    10.12.2019, 01:51
Оценка:  +2
Міні_Ми
путiнськи чурки взглотнули х-уйца
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