Путин: А у нас на кухне газ, а у вас?

Президент РФ напомнил детских стих.

Президент РФ Владимир Путин прочитал детский стих во время брифинга по итогам “нормандских переговоров“ в Елисейском дворце в Париже. Таким образом Путин ответил на вопрос украинской журналистки о достигнутых договоренностях по транзиту газа.

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“Помните известный детский стишок? А у нас в квартире газ, а у вас? И вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе“ - заявил Путин.

Газ может быть дешевле на 25%, чем сейчас платит конечный потребитель - подчеркнул Путин

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал “красные линии“ на нормандских переговорах.

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