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Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

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При победе на президентских выборах миллиардер вернет США в Парижское соглашение по климату.
Американский миллиардер Майкл Блумберг
Американский миллиардер Майкл Блумберг


Вступивший предвыборную гонку миллиардер Майкл Блумберг заявил, что в случае победы вернет США в Парижское соглашение по климату.

"В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение", – написал он в Тwitter в понедельник, 9 декабря.
 
Блумберг также отметил, что намерен посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде.
 
Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Документ был подписан в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.
 
 
Президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.

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Теги: выборы в США, Майкл Блумберг, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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