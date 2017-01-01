Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

При победе на президентских выборах миллиардер вернет США в Парижское соглашение по климату.



Вступивший предвыборную гонку миллиардер Майкл Блумберг заявил, что в случае победы вернет США в Парижское соглашение по климату.

"В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение", – написал он в Тwitter в понедельник, 9 декабря.

Блумберг также отметил, что намерен посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде.



Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году . Документ был подписан в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.

Президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.

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