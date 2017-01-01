Чилийский самолет с 38 людьми на борту пропал с радаров
Самолет Военно-воздушных сил Чили пропал с радаров во время следования в Антарктиду.
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили в Военно-воздушных силах страны.
Отмечается, что связь с воздушным судном прервалась примерно через час после вылета с авиабазы в городе Пунта-Аренас. Направлялся самолет на чилийскую антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы.
На борту Hercules C130 находятся 38 человек, из которых 17 являются членами экипажа, 21 – пассажирами. Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода.
К поискам самолета привлечены военные и спасатели.
У самолета Руслан во время взлета отказал двигатель
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Напомним, ранее в Киргизии произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина из-за непогоды.
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