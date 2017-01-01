У Трампа анонсировали закрытую встречу с Лавровым

Президент США пригласил главу российского МИДа в Белый дом. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Белый дом назвал время встречи Лаврова и Трампа

Президент США Дональд Трамп встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 декабря днем, следует из расписания президента, опубликованного Белым домом, передает Интерфакс.

Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (21:30 по Киеву).

Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.

Ранее в Госдепе подтвердили встречу Помпео и Лаврова. Министры проведут совместную пресс-конференцию после переговоров и общения в формате рабочего обеда.

Напомним, Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями двух стран.

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