У Трампа анонсировали закрытую встречу с Лавровым
Президент США Дональд Трамп встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 декабря днем, следует из расписания президента, опубликованного Белым домом, передает Интерфакс.
Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (21:30 по Киеву).
Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.
Ранее в Госдепе подтвердили встречу Помпео и Лаврова. Министры проведут совместную пресс-конференцию после переговоров и общения в формате рабочего обеда.
Напомним, Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями двух стран.
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