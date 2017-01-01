Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У Трампа анонсировали закрытую встречу с Лавровым

Комментариев: 0
Президент США пригласил главу российского МИДа в Белый дом. Встреча пройдет в закрытом режиме.
Белый дом назвал время встречи Лаврова и Трампа
Белый дом назвал время встречи Лаврова и Трампа

Президент США Дональд Трамп встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 декабря днем, следует из расписания президента, опубликованного Белым домом, передает Интерфакс.

Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (21:30 по Киеву).

Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.

Ранее в Госдепе подтвердили встречу Помпео и Лаврова. Министры проведут совместную пресс-конференцию после переговоров и общения в формате рабочего обеда.

Напомним, Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями двух стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Россия-США, США, Белый Дом, Лавров, встреча, Трамп, Дональд Трамп, сергей лавров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь