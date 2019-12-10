В Крыму глава одного из районов погибла в ДТП

В Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. Жертвами аварии стали четыре человека.

В аннексированном Крыму произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Одной из жертв стала глава "администрации" Черноморского района Людмила Глушко, сообщает местное издание Новости Крыма во вторник, 10 декабря.

Информацию об этом подтвердил "председатель" Черноморского "районного совета" Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.

"Да, действительно погибла", – сказал Михайловский.

В МВД РФ рассказали, что авария произошла сегодня утром на автодороге Черноморское – Евпатория.

"Сегодня в 08:50 в Черноморском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Ford. В результате аварии погибли четыре человека, двое находились в автомобиле KIA , двое – в Ford", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Глушко была утверждена в должности главы "администрации" района 29 октября 2019 года. До этого назначения она уже занимала должность главы "администрации" Черноморского района Крыма.

Ранее в Крыму произошло лобовое столкновение легковушек Лада Приора и KIA Optima на автодороге Таврида в районе поселка Приморское. Тогда погибли три человека и еще пять пострадали.

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