Американец устроил нарколабораторию в церкви

Житель США занимался изготовлением амфетамина прямо в здании церкви. Полиция задержала злоумышленника. Теперь он сидит в тюрьме в ожидании суда.

Андерсон не смог заплатить залог в 50 тыс. долларов Buxton Police Department

Житель американского города Бакстон, штат Мэн, Мэттью Андерсон устроил нарколабораторию в игровой комнате в здании методистской церкви, пишет New York Post.

Глава Бакстонской Объединенной методистской церкви сообщил правоохранителям, что в церкви в комнате, которую используют в качестве игровой, происходит "подозрительная активность".

Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в помещении "предметы, связанные с процессом производства амфетамина". Нарколабораторию устроил 33-летний Мэттью Андерсон.

Мужчину задержали. Ему назначили залог в 50 тысяч долларов, который он не смог заплатить, поэтому до суда, 24 января, Андерсон будет содержаться в тюрьме.

Ранее мы писали, что в Германии рэпер лишился половины черепа из-за взрыва в нарколаборатории.

Также напомним, что в Киевской области полиция разоблачила масштабную нарколабораторию. Производство каннабиса было налажено в здании бывшего ночного клуба неподалеку от поселкового совета.



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