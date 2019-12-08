Американец устроил нарколабораторию в церкви
Житель американского города Бакстон, штат Мэн, Мэттью Андерсон устроил нарколабораторию в игровой комнате в здании методистской церкви, пишет New York Post.
Глава Бакстонской Объединенной методистской церкви сообщил правоохранителям, что в церкви в комнате, которую используют в качестве игровой, происходит "подозрительная активность".
Полицейские, прибывшие по вызову, обнаружили в помещении "предметы, связанные с процессом производства амфетамина". Нарколабораторию устроил 33-летний Мэттью Андерсон.
Мужчину задержали. Ему назначили залог в 50 тысяч долларов, который он не смог заплатить, поэтому до суда, 24 января, Андерсон будет содержаться в тюрьме.
Ранее мы писали, что в Германии рэпер лишился половины черепа из-за взрыва в нарколаборатории.
Также напомним, что в Киевской области полиция разоблачила масштабную нарколабораторию. Производство каннабиса было налажено в здании бывшего ночного клуба неподалеку от поселкового совета.
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