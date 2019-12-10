США заблокировали заседание Совбеза ООН по Северной Корее

Пхеньян предупредил, что будет рассматривать заседание Совбеза по правам человека в КНДР как серьезную провокацию.

Заседание Совбеза ООН по правам человека в КНДР планировали включить в повестку дня мероприятий 10 декабря Getty Images

США заблокировали запланированное на вторник, 10 декабря, заседание Совета Безопасности ООН по катастрофической ситуации с правами человека в КНДР. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

На фоне все более агрессивной риторики Пхеньяна США отказались от поддержки инициативы о проведении такого заседания. По мнению экспертов, решение о задабривании лидера КНДР Ким Чен Ына было принято в Вашингтоне на самом высоком уровне, – говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сонг в письме членам Совбеза предупредил, что его страна будет рассматривать любое заседание Совета Безопасности ООН по "правам человека" как "новую серьезную провокацию в рамках враждебной политики и решительно отреагирует на нее".

В послании северокорейского дипломата также содержались прямые нападки на Соединенные Штаты. После этого постпредство США в ООН отказалось поддерживать проведение такой встречи.

Официально заседание Совбеза ООН по правам человека в КНДР назначено не было, но его планировали включить в повестку дня мероприятий 10 декабря при поддержке 9 из 15 членов Совета Безопасности. После отказа США проведение этого заседания стало невозможным. Вместо этого США предложили провести 11 декабря заседание Совбеза по "последним событиям на Корейском полуострове".

Напомним, 8 декабря в КНДР объявили о проведении "очень важного" теста на установке для запуска спутников. Эксперты полагают, что Пхеньян испытывал ракетный двигатель. Ранее постпредство КНДР в ООН отменило переговоры с США о денуклеаризации.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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