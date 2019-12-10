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Зеленский и Путин не обсуждали Крым

Комментариев: 3
Президент Украины Владимир Зеленский готовился поднять вопрос Крыма, однако до этого не дошло.
Зеленский и Путин не обсуждали Крым
Зеленский и Путин не обсуждали Крым
EPA/UPG

Владимир Зеленский заявил, что основательно готовился обговорить вопрос Крыма с президентом России Владимиром Путиным, однако на двусторонней встречи лидеров стран, этот вопрос так и не был поднят. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

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“Я основательно готовился и очень хотел обсудить этот вопрос. К вопросу Крыму мы подробно не дошли. Какой была бы реакция на этот вопрос, сложно сказать. Но планируется встреча через 4 месяца, будем поднимать все эти вопросы“, - рассказал Зеленский.

Зеленский и Путин не обсуждали Крым
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Ранее сообщалось что, новый саммит планируют провести в Берлине.Следующий саммит в нормандском формате пройдет в Берлине, сообщил Дмитрий Песков. Встреча запланирована через четыре месяца.
 

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Теги: зелленский, Путин, Крым
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 11:19
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Может крымчанам и не сладко под Россией живётся, но они не такие е б а н у т ы е как кастрюли, чтобы вернуться назад, к любителям Пиндер и Шухевичей, и всяких русофобских выблядков, типо Белицких и Ярошей, любителей фекальных шествий, всяких "добробатов" и лозунгов "Чемодан, вокзал, Россия"
zheka-yakob    10.12.2019, 10:45
Оценка:  -3
zheka-yakob
Дупомовные, пора уже забыть о Крыме....НАВСЕГДА.
ВыВсеВрети    10.12.2019, 11:00
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
и тебя спрашивать не будут!...гы-гы-гы
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