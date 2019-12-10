Президент Украины Владимир Зеленский готовился поднять вопрос Крыма, однако до этого не дошло.

Владимир Зеленский заявил, что основательно готовился обговорить вопрос Крыма с президентом России Владимиром Путиным, однако на двусторонней встречи лидеров стран, этот вопрос так и не был поднят. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

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“Я основательно готовился и очень хотел обсудить этот вопрос. К вопросу Крыму мы подробно не дошли. Какой была бы реакция на этот вопрос, сложно сказать. Но планируется встреча через 4 месяца, будем поднимать все эти вопросы“, - рассказал Зеленский.

Зеленский и Путин не обсуждали Крым 0:00 / 24:01

Ранее сообщалось что, новый саммит планируют провести в Берлине.Следующий саммит в нормандском формате пройдет в Берлине, сообщил Дмитрий Песков. Встреча запланирована через четыре месяца.



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