В Чехии пациент открыл стрельбу в больнице: четверо погибших
В больнице в городе Острава в Чехии один из пациентов открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает пресс-служба чешской полиции во вторник, 10 декабря.
Известно, что четыре человека погибли, еще двое тяжело ранены. Полиция разыскивает стрелка. К месту ЧП прибыл спецназ.
Местные СМИ пишут, что неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы.
Напомним, 6 декабря в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола во Флориде погибли четыре человека, включая стрелка, которого убили сотрудники полиции. Еще восемь человек пострадали.
Также сообщалось, что в американском городе произошло две стрельбы за день. Первая стрельба произошла после футбольного матча в Французском квартале, вторая - в районе Севент Уорд.
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