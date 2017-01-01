В Чехии пациент открыл стрельбу в больнице: четверо погибших

Стрелка пока не задержали, на месте происшествия работает спецназ. Известно, что еще два человека тяжело ранены.

В Чехии в больнице произошла стрельба twitter.com/PolicieCZ

В больнице в городе Острава в Чехии один из пациентов открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает пресс-служба чешской полиции во вторник, 10 декабря.

Известно, что четыре человека погибли, еще двое тяжело ранены. Полиция разыскивает стрелка. К месту ЧП прибыл спецназ.

Местные СМИ пишут, что неизвестный стрелял в один из верхних этажей больницы.

Напомним, 6 декабря в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола во Флориде погибли четыре человека, включая стрелка, которого убили сотрудники полиции. Еще восемь человек пострадали.

Также сообщалось, что в американском городе произошло две стрельбы за день. Первая стрельба произошла после футбольного матча в Французском квартале, вторая - в районе Севент Уорд.

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