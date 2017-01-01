Зеленский про акцию на Банковой: "Это был козырь президента РФ"

Владимир Зеленский назвал акцию "Высадка на Банковой" козырем, которым пользовался президент России во время Нормандских переговоров.

Акциями оппозиции на Банковой мог воспользоваться президент РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе итогового брифинга после встречи лидеров Нормандской четверки.

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Зеленский отметил, что переговоры довались непросто. “Это был очень непростой диалог с очень непростыми людьми. Мне кажется такие акции - только козырь и аргумент и точно не для нас, а который сегодня использовал президент РФ“, - отметил Зеленский.

Зеленский про акцию на Банковой: "Это был козырь президе... 0:00 / 01:09

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись “нормадские переговоры“. Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии обсудили ряд важных политических и экономических вопросов.

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