Зеленский про акцию на Банковой: "Это был козырь президента РФ"
Акциями оппозиции на Банковой мог воспользоваться президент РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе итогового брифинга после встречи лидеров Нормандской четверки.
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Зеленский отметил, что переговоры довались непросто. “Это был очень непростой диалог с очень непростыми людьми. Мне кажется такие акции - только козырь и аргумент и точно не для нас, а который сегодня использовал президент РФ“, - отметил Зеленский.
Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоялись “нормадские переговоры“. Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии обсудили ряд важных политических и экономических вопросов.
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