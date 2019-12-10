Турецко-украинский дрон Akinci совершил первый полет

Первые летные испытания беспилотника Akinci признаны успешными. В следующем году он должен поступить на вооружение турецкой армии.

Ударный беспилотник Akinci, над которым ведут совместную работу Турция и Украина, совершил первый полет. Об этом накануне сообщило издание Defense News.

Указано, что БПЛА выполнил полностью автоматические рулежку по взлетно-посадочной полосе, а также взлет и посадку. В воздухе аппарат пробыл в общей сложности 16 минут.

Испытания Akinci прошли на аэродроме в Чорлу на северо-западе Турции. По заявлению турецкой компании Baykar, занимающейся разработкой аппарата, первые летные испытания беспилотника признаны успешными. Другие подробности о первом полете аппарата не уточняются.

Напомним, разработка беспилотника Akinci ведется уже несколько лет. Опытно-конструкторские работы по проекту консорциум Baykar Defence в рамках контракта с Управлением оборонной промышленности Турции начал в феврале текущего года.

В августе к разработке Akinci присоединилась Украина в лице госкомпании Укрспецэкспорт и госпредприятия Івченко-Прогрес. Наземные испытания аппарата проводились с сентября.

Сообщалось, что на беспилотник установили украинские двигатели, котрые обеспечат высоту полета в 12 километров.

Первые поставки дронов турецкой армии намечены на 2020 год. О поставках Akinci ВСУ пока не сообщается.

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