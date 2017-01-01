Относительно грядущих выборов в 2020 году Рэй заявил, что наибольшую угрозу представляет Россия.

У ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй в комментарии ABC News во вторник, 10 декабря.

В то же время Рэй назвал Россию угрозой для президентских выборов 2020 года в США.

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года... Относительно самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - считает директор ФБР.

Ранее стало известно, что Манафорт обвинял Украину во вмешательстве в выборы. Пол Манафорт продвигал идею о том, что это Украина якобы вмешивалась в выборы США 2016 года. Расследование показало, что в американские выборы вмешивалась Россия.

Во время слушаний в Конгрессе Йованович заявила, что Украина не вмешивалась в выборы в США. Мари Йованович опровергла утверждение Трампа о том, что Украина вмешивалась в выборы в США в 2016 году, а также заявила, что на выборы в США влияла Россия.

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