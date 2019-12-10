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Time назвал претендентов на звание Человек года-2019

Комментариев: 1
Стали известны претенденты на звание Человек года -2019 по версии Time. Среди них, например, Марк Цукерберг и Дональд Трамп.
Имя победителя станет известно из декабрьского номера
Имя победителя станет известно из декабрьского номера
Fokus

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание Человек года-2019. Среди претендентов – политики, спортсмены, бизнесмены, активисты, пишет The Hill.

Так, обладателем этого титула могут стать спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, американская футболистка Меган Рапино, председатель КНР Си Цзиньпин, школьница-экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Также в число претендентов на высокое звание вошел анонимный офицер ЦРУ, который сообщил о содержании телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в июле.

Имя победителя читатели узнают из декабрьского номера Time.

Напомним, что фанаты актера Киану Ривза требуют признать их кумира человеком года по версии журнала Time.

Также Корреспондент.net писал, что на обложку Time впервые попал президент Украины.
 

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Теги: США, номинация, премия, журнал, Человек года, Time
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    10.12.2019, 13:01
Оценка:  +1
Lyonya-Space
В номинации "Пиdар года" должен победить Путин. Однозначно!
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