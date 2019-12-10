Бойня в чешской больнице: стрелок покончил с собой
Мужчина, открывший огонь по людям в больнице застрелился перед задержанием. Полиция устанавливает его личность.
Мужчина, устроивший во вторник, 10 декабря, стрельбу в одной из больниц города Острава, покончил с собой, сообщает полиция в Twitter.
Как уточняется, правоохранители обнаружили автомобиль стрелка. Перед задержанием он покончил с собой. Личность мужчины устанавливают.
На место трагедии выехали премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек и министр здравоохранения Адам Войтех.
Напомним, утром во вторник в больнице чешской Остравы один из пациентов открыл стрельбу по людям. Изначально сообщалось о четырех погибших и двух раненых. Позже число погибших увеличилось до шести человек.
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