Непогода в США: на трассе столкнулись более полусотни машин

Инцидент произошел в штате Айова из-за плохой видимости и гололеда на дороге. Известно об одном человеке, получившем тяжелые травмы в результате ДТП.

На трассе в США в штате Айова рядом с городом Де-Мойн столкнулись более 50 автомобилей. Об этом сообщает The Weather Channel во вторник, 10 декабря.

Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости, а также из-за снегопада и гололеда на дороге. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.

Напомним, что ранее в России перевернулся автобус с украинцами, 14 человек пострадали. Пассажирский автобус направлялся из Запорожья в Воронеж. Авария произошла в условиях снегопада.

Также собщалось, что в Канаде столкнулись школьный автобус и автокран. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу.

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