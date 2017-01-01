Непогода в США: на трассе столкнулись более полусотни машин
На трассе в США в штате Айова рядом с городом Де-Мойн столкнулись более 50 автомобилей. Об этом сообщает The Weather Channel во вторник, 10 декабря.
Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости, а также из-за снегопада и гололеда на дороге. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.
Напомним, что ранее в России перевернулся автобус с украинцами, 14 человек пострадали. Пассажирский автобус направлялся из Запорожья в Воронеж. Авария произошла в условиях снегопада.
Также собщалось, что в Канаде столкнулись школьный автобус и автокран. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу.
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