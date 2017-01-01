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Трампу предъявят обвинения по двум статьям об импичменте – Reuters

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Дональду Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса, утверждают источники.
Дональд Трамп отрицает обвинения демократов в Конгрессе
Дональд Трамп отрицает обвинения демократов в Конгрессе

Демократы в Палате представителей США 10 декабря должны обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа. Об этом накануне сообщило Reuters.

Анонимные источники агентства в Палате заявили, что президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса.

Таким образом на этой неделе судебный комитет может проголосовать касаемо того, посылать ли официальные обвинения, известные как статьи об импичменте, на голосование в Палату.

Если Палата одобрит статьи, как ожидается, подконтрольный республиканцам Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности, которое считается маловероятным.

Накануне сообщалось, что в американском Конгрессе судебный комитет Палаты представителей начал рассматривать официальные статьи обвинения по делу об импичменте президента Трампа.

Как известно, в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает эти обвинения.

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Теги: Импичмент Президента, США, конгресс, Трамп, обвинения, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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