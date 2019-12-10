СМИ узнали подробности смерти бывшего мэра Москвы Лужкова

Во время плановой процедуры по чистке сосудов произошла аллергическая реакция, утверждают источники.

Юрий Лужков во время выступления в Москве EPA/UPG

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался утром во вторник в мюнхенской клинике Гроссхадерн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash 10 декабря.

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“Экс-мэр прилетел в Германию из Москвы вчера. Вместе с Еленой Батуриной (женой – ред.) – на плановую операцию по чистке сосудов. Но во время процедуры произошла аллергическая реакция. Лужков скончался прямо на операционном столе“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что тело Юрия Лужкова доставят в Россию к завтрашнему вечеру. Такие сроки поставила семья экс-мэра перед похоронным агентством, которое занимается транспортировкой тела и организацией прощания. Глава данного агентства прямо сейчас вылетает из Шереметьево в Мюнхен – для сопровождения тела и контроля за транспортировкой.

“Тело Юрия Лужкова отправят в последний путь рейсом Аэрофлота. Вдова экс-мэра отказалась от транспортировки частным спецбортом. Сейчас семья умершего собирает и переводит на немецкий язык все необходимые документы – их нужно предоставить ЗАГСу Мюнхена. Только после этого они получат разрешение на транспортировку“, – пишет Mash.

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Также указано, что место похорон Юрия Лужкова пока не определили.

Ранее во вторник стало известно, что умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он был вторым мэром российской столицы и руководил ею 18 лет – с 1992 по 2010 год.

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