СМИ узнали подробности смерти бывшего мэра Москвы Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался утром во вторник в мюнхенской клинике Гроссхадерн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash 10 декабря.
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Отмечается, что тело Юрия Лужкова доставят в Россию к завтрашнему вечеру. Такие сроки поставила семья экс-мэра перед похоронным агентством, которое занимается транспортировкой тела и организацией прощания. Глава данного агентства прямо сейчас вылетает из Шереметьево в Мюнхен – для сопровождения тела и контроля за транспортировкой.
“Тело Юрия Лужкова отправят в последний путь рейсом Аэрофлота. Вдова экс-мэра отказалась от транспортировки частным спецбортом. Сейчас семья умершего собирает и переводит на немецкий язык все необходимые документы – их нужно предоставить ЗАГСу Мюнхена. Только после этого они получат разрешение на транспортировку“, – пишет Mash.
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Также указано, что место похорон Юрия Лужкова пока не определили.
Ранее во вторник стало известно, что умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он был вторым мэром российской столицы и руководил ею 18 лет – с 1992 по 2010 год.
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