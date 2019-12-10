Сидней затянуло дымом от лесных пожаров

Неподалеку от Сиднея горит лес, огненный фронт растянулся на 60 км, а дым фиксируется даже в 2000 км от побережья. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.

Дым от лесных пожаров в Австралии накрыл Сидней. Об этом сообщает Reuters во вторник, 10 декабря.

Загрязнение воздуха настолько сильное, что у людей в домах срабатывают датчики пожарной сигнализации, а паромное сообщение в порту и рядом с ним днем приостанавливается: местные достопримечательности просто не видно.

Последний "дымный" месяц местные жители и власти называют беспрецедентным. Экологи говорят, что из-за изменения климата лес теперь пересыхает больше, чем в прошлые годы. Выгорело уже более 1 млн га.

Показания индекса качества воздуха в Сиднее в некоторых районах города в 11 раз превышали опасное пороговое значение.

Официального приказа об эвакуации нет, но многие местные жители в самых критических районах уезжают из домов. Многие в мегаполисе спасаются масками для дыхания.

В штате Новый Южный Уэльс ожидается, что в ближайшее время температура поднимется выше 40 градусов по Цельсию. В районе объявлено чрезвычайное положение, передает Euronews.

Министр по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что наступившая неделя из-за погодных условий может стать самой опасной.

Напомним, что ранее Сидней уже затягивало дымом из-за масштабного лесного пожара. Огонь бушевал на 150 гектарах леса. Медики предупредили жителей Сиднея о серьезной опасности из-за высокой температуры и гари в воздухе.

Также сообщалось, что в США из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers. В районе Лос-Анджелеса горели леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парке.

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