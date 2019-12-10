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В Польше по подозрению в подготовке теракта задержан украинец

Комментариев: 1
Гражданин Украины Максим С. несколько недель назад принял ислам и изменил имя на Мухамат.
В Польше по подозрению в подготовке теракта задержан украинец
cba.gov.pl

Украинец был задержан еще четвертого декабря, но известно об аресте стало сегодня. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на польский портал tvp.pl. 

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По словам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарына, гражданин Украины приехал в Польшу два месяца назад. Принявши Ислам, мужчина начал интересоваться экстремистскими материалами и делился планами о возможном террористическом акте со своими знакомыми.

Спецслужбы выяснили, что Мухамат планировал совершить теракт возле торгового центра в Варшаве или в Пулавах. Украинец контактировал с выходцами с Кавказа, также придерживающимися радикальных взглядов.

Правоохранители предъявили украинцу подозрение в подготовке теракта, мужчина отправлен в следственный изолятор на три месяца.

Напомним, в Польше в городе Доброславом в коммуне Пулавы в одном из жилых домов были обнаружены мертвыми двое граждан Украины. 

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Теги: Польша, теракт, Ислам
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Комментариев (1)
Антибес    10.12.2019, 14:24
Оценка:  -1
Антибес
Безвиз.)))))
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