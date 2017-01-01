В Польше задержали украинца за подготовку теракта

Гражданин Украины недавно перешел в ислам и принял имя Мохаммед. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана и России.

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало украинца Максима С., который планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы. Об этом сообщает RMF24 во вторник, 10 декабря.

По данным местной прокуратуры, украинец недавно перешел в ислам и принял имя Мохаммед. Он встречался с людьми, которые могли помочь ему в реализации плана, собирал различные вещества, искал в Интернете контент, связанный с изготовлением взрывных устройств. Также он собирался купить автомобиль, который мог быть использован для теракта.

Установлено, что в Варшаве украинец общался с иностранцами, представляющими радикальный подход к исламу. Он поддерживал связи с выходцами из Таджикистана, а также гражданами России чеченской национальности.

Украинца задержали 4 декабря, а 6 декабря арестовали. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники АВБ также обыскали места проживания тех иностранцев, с которыми Максим С. поддерживал контакты.

Ранее сообщалось, что Польша задержала 19 украинцев по запросу России в Интерпол.При этом была предотвращена выдача РФ двух украинских граждан.

Также было названо количество заключенных украинцев в Польше.

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