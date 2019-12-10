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В Афганистане талибы похитили 40 старейшин

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Инцидент произошел на местном кладбище. Старейшины пришли на похороны командира отряда самообороны.
Похищены старейшины из уезда Файзабад
Похищены старейшины из уезда Файзабад
Pajhwok

На севере Афганистана в провинции Джаузджан боевики движения "Талибан" похитили 40 старейшин в уезде Файзабад. Об этом сообщает информагентство Pajhwok во вторник, 10 декабря.

Указано, что инцидент произошел на местном кладбище. Старейшины пришли на похороны командира отряда самообороны.

Глава уезда Файзабад Алаф Шах Аттаи рассказал, что похищенные пожилые люди были племенными старейшинами и не имели никакого отношения к силовым структурам.

Местные власти принимают меры к освобождению похищенных, отмечает агентство.

Накануне в Афганистане 13 военнослужащих и полицейских были убиты в результате двух отдельных взрывов в провинции Гильменд.

Также сообщалось, что в Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар.

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Теги: Афганистан, Талибан, Кладбище, кладбища, похищение, похищения людей, война в афганистане
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Источник: korrespondent.net

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