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В России снова задержан шаман, идущий в Москву "изгонять Путина"

Комментариев: 1
Это уже вторая попытка шамана дойти до Москвы, первую российские силовики сорвали в сентябре.
Якутский шаман Александр Габышев
Якутский шаман Александр Габышев
RFE\RL

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Полицейские в Якутии снова задержали шамана Александра Габышева, который несколько дней назад возобновил свой поход на Москву с целью “изгнать Путина“. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на координатора правозащитной организации “Правозащита Открытки“ Алексея Прянишникова.

Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей, - сказал Прянишников.

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Он не уточнил, куда и зачем везут Габышева.

Ранее сегодня сотрудники ФСБ задержали одного из членов отряда Габышева, Евгения Ростокина по прозвищу Ворон. О причинах задержания пока неизвестно. Известно также, что накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине и пытались вручить ей повестку на его имя, однако она предложила искать шамана на дороге, которая ведет в Москву.

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Напомним, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения “обряда изгнания Путина“. 19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода.

8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев начал новый поход в Москву из Якутска, чтобы провести “обряд изгнания Путина“.

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Теги: шаман, Якутия, Путин, Москва, Россия, задержание
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Комментариев (2)
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Boxerogos    10.12.2019, 15:59
Оценка:  -1
Boxerogos
Скажите ему что Путина лучше всего изгонять в психиатрической больнице,предварительно надев смирительную рубаху.И сопроводите его туда с"мигалками".Пусть он там лет 10"пошаманит".))))))))) )))
Peyot    10.12.2019, 15:47
Оценка:  +4
Peyot
этож какое кончено в кремле существо сидит если от такого бреда обосцалось)))))
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