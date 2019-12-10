В России снова задержан шаман, идущий в Москву "изгонять Путина"

Это уже вторая попытка шамана дойти до Москвы, первую российские силовики сорвали в сентябре.

Читай также: Крымского предателя-“единороса“ посадили под домашний арест

Полицейские в Якутии снова задержали шамана Александра Габышева, который несколько дней назад возобновил свой поход на Москву с целью “изгнать Путина“. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на координатора правозащитной организации “Правозащита Открытки“ Алексея Прянишникова.

Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны на территории Якутии. Для этого правоохранители привлекли несколько полицейских экипажей, - сказал Прянишников.

Читай также: В Польше задержали украинца за подготовку теракта

Он не уточнил, куда и зачем везут Габышева.

Ранее сегодня сотрудники ФСБ задержали одного из членов отряда Габышева, Евгения Ростокина по прозвищу Ворон. О причинах задержания пока неизвестно. Известно также, что накануне сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине и пытались вручить ей повестку на его имя, однако она предложила искать шамана на дороге, которая ведет в Москву.

Шамана Габышева, который возобновил поход в Москву для «изгнания Путина», снова задержали. Видео: Алексей Прянишников pic.twitter.com/zAWQJlHdhJ — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 декабря 2019 г.

Читай также: В “ДНР“ сообщили, сколько пленных готовы передать Украине

Напомним, якутский шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения “обряда изгнания Путина“. 19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода.

8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев начал новый поход в Москву из Якутска, чтобы провести “обряд изгнания Путина“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.