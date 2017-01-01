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СМИ: "Дочка" Lufthansa летает в Крым в обход санкций

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Питанием пассажиров, летящих в Крым из РФ, занимается компания Аэромар, 49% акций которой принадлежат через дочерние британские и немецкие фирмы Lufthansa.
Авиасудно Lufthansa
Авиасудно Lufthansa
 
Вопреки всем нормам международного права из Москвы в Крым совершаются шесть регулярный авиарейсов, о чем сообщается в расследовании издания Настоящее Время.
 
По данным международного интернет-ресурса Skyscanner, на данный момент в Симферополь можно попасть прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Сочи.
 
"Если компания Аэрофлот вначале осуществляла рейсы через дочернюю авиакомпанию Россия, то сейчас летает в Крым напрямую: шесть рейсов из Москвы и обратно, еще по одному – из Сочи и Санкт-Петербурга", - добавили в сообщении.
 
Журналисты выяснили, что питанием пассажиров занимается кейтеринговая компания Аэромар (51% акций компании принадлежат Аэрофлоту, а 49% через дочерние британские и немецкие фирмы – Lufthansa), в Симферополе для нее открыли официальный филиал. Филиал Аэромара в Симферополе также фигурирует на официальном сайте госзакупок в РФ.
 
Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный сектор на территории аннексированного Крыма. Официально установить факт нарушения санкций может Европейский суд по обращению органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС", - подчеркнули в издании.
 
Сообщается, что журналисты направили запрос Аэромару, но со средины марта ответа они так и не получили. В головном офисе немецкой Lufthansa Group, получив запрос, пообещали, что подготовят ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ.
 
Согласно резолюции генассамблеи ООН от 27 марта 2014-го, воздушное пространство над Крымом закрыто в связи с оккупацией полуострова Россией. Любые полеты туда и оттуда нарушают законы Украины и международные правила. Тем не менее, российские власти Крыма в апреле прошлого года ввели в эксплуатацию новый терминал аэропорта Симферополь.
 
Напомним, в Кабмине заговорили о банкротстве крупнейшей авиакомпании Украины.
 
Еще сообщалось, что авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 16 ноября сократила часть маршрутов из-за убыточности.

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Теги: Москва, Крым, авиаперелет, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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