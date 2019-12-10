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Путин исключил передачу Украине границы до амнистии боевиков "ЛДНР"

Комментариев: 19
Он де-факто признал, что без прямой связи с РФ псевдо-республики Донбасса нежизнеспособны.
Путин исключил передачу Украине границы до амнистии боевиков "ЛДНР"
Путин исключил передачу Украине границы до амнистии боевиков "ЛДНР"
depositphotos.com

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Украина не получит контроль над участком российско-украинской границы на Донбассе до вступления в силу украинского закона об амнистии для участников конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают росСМИ.

В частности, Путин заявил, что на нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. По мнению российского лидера, после получения контроля над всей российско-украинской границей Украина тут же устроит массовые убийства на Донбассе, если не будет закона об амнистии.

Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер, - заявил Путин.

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Для справки. Резня в Сребренице (Босния и Герцеговина) – один из самых кровавых эпизодов войн при распаде Югославии. Массовое убийство боснийцев-мусульман летом 1995 года осуществила армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича.

Напомним, Зеленский рассказал, какие аргументы приводил Путину по границам. Зеленский заявил, что вопрос о границах Донбасса оказался самым сложным на переговорах с Путиным.

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Теги: Путин, Российско-украинская граница, конфликт на Донбассе, амнистия
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Комментариев (24)
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fire_fly    10.12.2019, 17:38
Оценка:  -2
fire_fly
В четырехмесячный срок, который вчера Россия, Франция и Германия дали Украине на внесения изменений в конституцию, Зе-команда не уложится. Да и ни в какой срок не уложится...))
Конфликт ЗАМОРОЖЕН ))
rafa84    10.12.2019, 17:41
Оценка:  0
rafa84
ТЫ ЕБ Л АН ТУПОГОЛОВЫЙ, ГДЕ ТЫ ВЫЧИТАЛ ЧТО УКРАИНА БУДЕТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ???
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ЧЕТКО И ОДНОЗНАЧНО ОЗВУЧИЛ ОБРАТНОЕ !!!
WTF2wtf    10.12.2019, 17:42
Оценка:  0
WTF2wtf
Всем_пока-fire_fly-FPN-VSHIVANK A,
быдло ольгинское на содержании оккупантов,
скачи нахyй
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 17:13
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Надо подлавливать его на его же логике. Для того, чтобы их амнистировать, их нужно сначала осудить. Ибо если не осужден, то и амнистировать не от чего. Пусть являются с повинной и мы тут все разом и оформим.
tinkerrr    10.12.2019, 17:27
Оценка:  -1
tinkerrr
Майдановцев же амнистировали без суда, так что ничего нового
Клаустро    10.12.2019, 17:35
Оценка:  0
Клаустро
Бобза,ты же всегда был умным человеком?))А как же поголовная амнистия всем участникам майдана с обеих сторон,даже стрелявшим?Это не закон и суда не требует,это договорённость сторон.Обоюдная уступка.
Boxerogos    10.12.2019, 17:04
Оценка:  -7
Boxerogos
По приказу Педи Пидоpoшенко были убиты более 10 тысяч мирных людей,только за то что они не смирились с госпереворотом,захотели свободы и независимости.О зверствах зондердобробатов типа Айдар и Торнадо и т.д. знает весь мир.Поэтому будет так как Путин предлагает.Или не будет ни как.Аминь.
WTF2wtf    10.12.2019, 17:07
Оценка:  +3
WTF2wtf
В Краснодаре сотни украинских танков и там за российскую символику убивают украинские солдаты?
Скачи дальше, шизоидная шавка оккупантов и убийц из раши ...
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 17:14
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
2 Boxerogos

А сколько тысяч россиян убито по приказу ВВХ? Или ему можно?
tinkerrr    10.12.2019, 17:29
Оценка:  +1
tinkerrr
Не все могут смириться, что реального повода для войны с Донбассом не было. Поэтому оправдания будут постоянно.
WTF2wtf    10.12.2019, 17:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
так оправданий этой путинской войне и оккупации и нет ... сами оккупанты всегда несут какую-то херь, но это их никак не оправдывает.
Woodbrother    10.12.2019, 16:59
Оценка:  +6
Woodbrother
Амнистии военных преступников не будет.
tinkerrr    10.12.2019, 17:30
Оценка:  -1
tinkerrr
С обоих сторон, надеюсь?
Клаустро    10.12.2019, 17:36
Оценка:  0
Клаустро
Тогда всех азовцев,поголовно, за уголовщину и насилие?
WTF2wtf    10.12.2019, 17:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
А кто-то напал на россию?
sharry-sharry    10.12.2019, 16:58
Оценка:  +4
sharry-sharry
Пока только украинцев режут на украинской земле!
Антибес-лох    10.12.2019, 16:57
Оценка:  -1
Антибес-лох
Ответ:
Антибес-лох    10.12.2019, 16:58
Оценка:  +1
Антибес-лох
рассея
Boxerogos    10.12.2019, 16:55
Оценка:  -11
Boxerogos
"Мы видели как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами.Непонятно кто там сильнее".Не в бровь,а в глаз!!!
WTF2wtf    10.12.2019, 17:03
Оценка:  +4
WTF2wtf
Шизоид-многостаночник из раши,
скачи нахyй
Антибес-лох    10.12.2019, 16:55
Оценка:  +2
Антибес-лох
А теперь, друзья и русские тролли, угадайте, какая страна заблокировала резолюцию ООН, чтобы признать, что резня в Сребренице была геноцидом? Подсказка: у них двойные стандарты в крови. Руки, кстати, тоже в крови
WTF2wtf    10.12.2019, 16:42
Оценка:  +9
WTF2wtf
Ну да снегирей съели, мальчиков распяли,
Славянск, Краматорск, Мариуполь просто поголовно вырезали после освобождения ... ага.
Обять мегаконченый срач для полных дебилов от главы оккупантов ... любое говно на уши, чтобы не уходить с оккупированного Донбасса.
tinkerrr    10.12.2019, 17:34
Оценка:  +1
tinkerrr
Подавление свободы путем навязывания иванофранковских стандартов. Даже в одно время одна из улиц Краматорска была названа в честь Бандеры. Слава богу, что ненадолго.
WTF2wtf    10.12.2019, 17:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
Не тупи, бот?
Краматорск со Славянском вырезали нах? Или глава российских оккупантов снова чушь тупую несет для дебилов, как с "танками из шахт" ?
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