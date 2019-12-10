Путин исключил передачу Украине границы до амнистии боевиков "ЛДНР"
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Украина не получит контроль над участком российско-украинской границы на Донбассе до вступления в силу украинского закона об амнистии для участников конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают росСМИ.
В частности, Путин заявил, что на нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. По мнению российского лидера, после получения контроля над всей российско-украинской границей Украина тут же устроит массовые убийства на Донбассе, если не будет закона об амнистии.
Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер, - заявил Путин.
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Для справки. Резня в Сребренице (Босния и Герцеговина) – один из самых кровавых эпизодов войн при распаде Югославии. Массовое убийство боснийцев-мусульман летом 1995 года осуществила армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича.
Напомним, Зеленский рассказал, какие аргументы приводил Путину по границам. Зеленский заявил, что вопрос о границах Донбасса оказался самым сложным на переговорах с Путиным.
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Конфликт ЗАМОРОЖЕН ))
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ЧЕТКО И ОДНОЗНАЧНО ОЗВУЧИЛ ОБРАТНОЕ !!!
быдло ольгинское на содержании оккупантов,
скачи нахyй
Скачи дальше, шизоидная шавка оккупантов и убийц из раши ...
А сколько тысяч россиян убито по приказу ВВХ? Или ему можно?
скачи нахyй
Славянск, Краматорск, Мариуполь просто поголовно вырезали после освобождения ... ага.
Обять мегаконченый срач для полных дебилов от главы оккупантов ... любое говно на уши, чтобы не уходить с оккупированного Донбасса.
Краматорск со Славянском вырезали нах? Или глава российских оккупантов снова чушь тупую несет для дебилов, как с "танками из шахт" ?