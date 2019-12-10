Путин исключил передачу Украине границы до амнистии боевиков "ЛДНР"

Он де-факто признал, что без прямой связи с РФ псевдо-республики Донбасса нежизнеспособны.

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Украина не получит контроль над участком российско-украинской границы на Донбассе до вступления в силу украинского закона об амнистии для участников конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передают росСМИ.

В частности, Путин заявил, что на нормандской встрече обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное уголовное преследование боевиков на Донбассе. По мнению российского лидера, после получения контроля над всей российско-украинской границей Украина тут же устроит массовые убийства на Донбассе, если не будет закона об амнистии.

Вчера я тоже об этом говорил, украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами, непонятно, кто там сильнее. И кто ими будет там руководить, когда они зайдут на эти территории без обеспечения гарантий людям. Это одна из проблем, которая носит политический характер, - заявил Путин.

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Для справки. Резня в Сребренице (Босния и Герцеговина) – один из самых кровавых эпизодов войн при распаде Югославии. Массовое убийство боснийцев-мусульман летом 1995 года осуществила армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича.

Напомним, Зеленский рассказал, какие аргументы приводил Путину по границам. Зеленский заявил, что вопрос о границах Донбасса оказался самым сложным на переговорах с Путиным.

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