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США призвали Россию остановить агрессию и уважать свои обязательства

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Американские дипломаты поздравили Украину с завершением раунда переговоров в Нормандском формате.
Нормандский саммит
Нормандский саммит
Офис президента Украины

Благодаря переговорам был достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили на официальной странице посольства США в Киеве. 

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Кроме того, в американском посольстве выразили надежду, что переговоры ускорят освобождения задержанных  лиц, а также смогут способствовать дальнейшему разведению сил.

Напомним, ранее глава ФБР заявил, что Украина все же не вмешивалась в выборы в США.

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Теги: США, Нормандский саммит, Россия
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Комментариев (1)
Boxerogos    10.12.2019, 17:35
Оценка:  0
Boxerogos
Так Россия и так вот уже шестой год подряд помогает защитникам ЛДНР останавливать нашу агрессию!Чего вам ещё надо,звёздно-полосатые клоуны?
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