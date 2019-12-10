США призвали Россию остановить агрессию и уважать свои обязательства

Американские дипломаты поздравили Украину с завершением раунда переговоров в Нормандском формате.

Благодаря переговорам был достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили на официальной странице посольства США в Киеве.

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Кроме того, в американском посольстве выразили надежду, что переговоры ускорят освобождения задержанных лиц, а также смогут способствовать дальнейшему разведению сил.

Напомним, ранее глава ФБР заявил, что Украина все же не вмешивалась в выборы в США.

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