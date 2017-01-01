Правительство Финляндии возглавила самая молодая премьер-министр в мире

Теперь страной будут управлять пять женщин. Четверо остальных - лидеры партий, вошедших в коалицию.

В Финляндии парламент утвердил назначение Санны Марин на должность премьер-министра страны. Таким образом, 34-летняя Марин стала самым молодым главой правительства в мире. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Yle.

За назначение Марин проголосовали 99 депутатов, против высказались 77 законодателей, 30 депутатов отсутствовали при голосовании.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистьо назначит новое правительство во главе с Марин, которая до этого возглавляла Министерство транспорта и связи.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка" - лидеры всех партий, относящихся к коалиции, – также женщины.

Ранее предыдущий премьер-министр Финляндии подал в отставку. По его словам, причиной отставки "стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей забастовкой работников государственной почтовой службы".

О вероятном назначении Санны Марин стало известно накануне, когда ее избрали по результатам голосования совета уполномоченных Социал-демократической партии.

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