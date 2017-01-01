Импичмент Трампа: Демократы официально выдвинули два обвинения

На этой неделе пункты обвинения рассмотрит юридический комитет Палаты представителей Конгресса США.

В отношении президента США Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения по делу об импичменте. Об этом сказал председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США, демократ Джерри Надлер, сообщает Reuters во вторник, 10 декабря.

Первое из обвинений – злоупотребление властью. "Это нарушение, заслуживающее импичмента, когда президент использует полномочия своей общественной должности для личной выгоды", – сказал Надлер.

По его словам, это именно то, что Трамп сделал, когда "давил на Украину, чтобы та вмешалась в президентские выборы 2020 года".

При этом сам Трамп, по словам Надлера, вмешивался в ход начатого демократами в Конгрессе расследования.

"Это дает основания для второй статьи: препятствие Конгрессу", – сказал конгрессмен и добавил, что Трамп блокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу необходимых документов.

Отмечается, что на этой неделе пункты обвинения рассмотрит юридический комитет Палаты представителей. Члены комитета должны будут решить, считают ли они эти обвинения обоснованными. Далее Палата представителей в полном составе должна будет проголосовать по вопросу об объявлении импичмента на основе имеющихся обвинений.

Напомним, в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому сопернику Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает эти обвинения.

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